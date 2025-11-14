「人生で初めての一歩♡」と題した1歳の女の子の動画がTikTokで話題になっています。貴重な一歩を踏み出した瞬間に、「スタンディングオベーション！」「だいぶ振りかぶった1歩が数ミリなの尊い」と多くの反響が寄せられました。【動画】全集中→満面の笑顔に注目♡動画に出てくるのは生後11カ月の女の子。少し遠くから撮影しているママに嬉しそうな笑顔を見せながら、1人で上手にタッチしています。仁王立ちは大得意