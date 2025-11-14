茶白猫の親子、ママ猫の「リン」ちゃん（推定5歳前後・女の子）、その子ども「レン」くん（2歳・男の子）と「モカ」くん（2歳・男の子）は、元保護猫。3匹は、2年前、Xユーザー・ともさん（@tomo_sorairo）夫婦のもとに迎えられました。【動画】親子で迎えた誕生日！ おやつタイムは大盛り上がり野良から家族へーー親子に訪れた運命の出会いともさん夫婦が猫と暮らしたいと思い始めたのは、新居への引っ越しを終えたころでした。「