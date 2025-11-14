クマの出没やクマによる被害が増えていることから、秋田東警察署は、SNSのXの公式アカウントを開設し、目撃情報の発信を始めました。より早く市民に情報を届けることが目的だということです。 今月10日、秋田東警察署がXの公式アカウントを開設。 管内に住む人により早く伝えるため、警察に通報があった情報を都度発信していくということです。秋田東警察署管内では特に、桜や下北手、添川、河辺、雄和地区でクマの目撃情