私はサツキ。息子のヒビキ（小2）を育てています。私はよくママ友のミカさん親子を誘ってあちこち出かけてきました。子どもたちを連れて車で遠出をして、帰りは楽しくショッピング。けれどそこへ最近ナオさんが加わったことで、なんだかギスギスしはじめたのです。ナオさんが余計なお礼をするせいで、ミカさんまで「高速料金やガソリン代を払ってほしい」と言いはじめて……。運転免許を持っていない私への嫌がらせでしょうか？そ