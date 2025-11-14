サッカーアルビレックス新潟は14日、中野幸夫社長の退任を発表しました。後任には元アルビの選手で営業本部長を務めていた野澤洋輔氏が就任すると発表しています。中野社長の任期は2026年1月末までで、野澤氏の就任は2026年2月からとなります。 新たに社長に就任する野澤洋輔氏は静岡県出身の46歳で、守護神としてアルビレックス新潟でも活躍。2020年からはフロント側に入り、2023年1月からは営業本部長としてチーム