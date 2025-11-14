＜伊藤園レディス初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。「65」をマークした神谷そら、木村彩子が7アンダー・首位タイ発進を決めた。【現地写真】きょうの原英莉花さんはミニスカスタイル6アンダー・3位タイに柏原明日架、三ヶ島かな、永峰咲希、川岸史果。5アンダー・7位タイには堀琴音、川崎春花、藤田さいき、青木瀬令奈ら7人が続いた。メルセデス・