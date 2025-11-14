ジンジブ [東証Ｇ] が11月14日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.2倍の8100万円に急拡大し、従来の48.0％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の7900万円に対する進捗率が102.5％とすでに上回り、さらに前年同期の43.1％も超えた。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益は200万円の赤字(前年