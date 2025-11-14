メジャー機構が主催する“MLB Award Show”が13日（日本時間14日）、ラスベガスで行われ、各賞が表彰された。この日、ドジャースの大谷翔平（31）はリーグMVPを獲得すると、オールMLBファーストチーム、エドガー・マルティネス賞、ハンク・アーロン賞と“四冠”を達成した。【写真を見る】大谷翔平“1日で4冠”にライバルは「史上最高の選手と対決は素晴らしい経験」サイヤング賞投手はWSの山本に「一番感動した瞬間」リーグMVPで