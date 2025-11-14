政府はきょう、関係閣僚会議でクマの「被害対策パッケージ」を取りまとめ、クマの個体数を減らすため、春の時期のクマの捕獲を強化する方針を示しました。クマによる深刻な被害を受けて、政府はきょう、関係閣僚会議を開き、「クマ被害対策パッケージ」を取りまとめました。対策パッケージは、▼緊急的な対応、▼短期的な取り組み、▼中期的な取り組みの3段階に分けられていて、このうち「短期的な取り組み」では、クマの個体数を