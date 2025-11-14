ローンスターダニは米国で発症するアルファガル症候群の主な原因とされる/Brian CassellaChicago Tribune/TNS/Getty Images/File（CNN）2024年の夏、米ニュージャージー州の自宅浴室で、それまで健康だった男性（47）が倒れ死亡した。検視でも死因は特定できず、不自然な点もなかったことから、原因不明の突然死と判断された。そこで男性の妻が友人である小児科医に相談したところ、バージニア大学のアレルギー専門医で免疫学者の