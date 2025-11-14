日本時間14日、ア・リーグMVPではヤンキースのジャッジ選手が僅差で2年連続3度目の受賞となりました。ジャッジ選手は今季、打率.331（リーグ1位）、53本塁打（2位）、114打点（2位）、OPS1.145（1位）をマーク。初の首位打者も獲得し、昨季同様に圧巻の成績を残しました。一方、マリナーズのカル・ローリー選手もMVPを獲得するには十分な成績を残しており、最後までMVPを争っていました。ローリー選手は捕手として159試合に出場し