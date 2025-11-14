女優の宮崎優（24歳）が、11月13日に放送されたトーク番組「ミュージックカプセル」（テレビ東京系）に出演。Netflixドラマ「グラスハート」のオーディションに受かった時「うえ〜いっていう感じで妹とハイタッチしましたね」と語った。Netflixドラマ「グラスハート」でドラマー役を演じた宮崎優が、番組のゲストとして登場。ドラムの練習を1年間、週に4回、毎日3時間はやっていたと話し、推しソングはクリープハイプの「二十九、