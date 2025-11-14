東北地方では17日から19日ごろにかけて冬型の気圧配置となるため、日本海側の平地で雪の積もるところがある見込みです。山形県内でも山沿いで積雪が予想されています。仙台管区気象台によりますと、東北地方では17日から19日ごろにかけて冬型の気圧配置となり、上空およそ1500メートルにはマイナス6度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、日本海側の平地でも雪の積もる所があり、山沿いを中心に