横浜ゴムは後場動意。上昇率は一時６％を超え、上場来高値を更新した。同社は１４日午後２時、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．０％増の８７７１億８９００万円、営業利益は同６．９％増の９１６億５７００万円、最終利益は同８．７％増の６６１億２４００万円となった。第３四半期（７～９月）の営業利益は前年同期比約２５％増と大幅増益で、売上高、最終利益