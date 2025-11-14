５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の曽野舜太の投稿に大きな反響が寄せられている。曽野は１４日までにインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系「ニノなのに」（水曜・午後８時５４分）で自身が挑戦した企画のオフショットを公開した。「『ニノなのに』３日間１０００円生活超高難易度の節約生活まさかの食費だけでなく、交通費も込みで、３日間１０００円と聞いたときは、開いた口が塞がりませんでした」と書き出した曽野。