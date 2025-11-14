オプティム [東証Ｐ] が11月14日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.3％増の8.5億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比32.3％増の6.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の21.4％→22.5％に上昇した。 株探ニュース