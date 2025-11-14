Ｂ２ベルテックス静岡は１４日、ノルウェー代表経験のあるＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）がインジュアリーリストに公示されたと発表した。８日の熊本戦で負傷し、右長内転筋肉離れと診断された。インジュアリーリストへ登録された選手は３０日間、再登録することが出来ない。ンドウは今季からチームに加入。チームは西地区最下位と苦しんでいるが、ここまで１２試合に出場し１試合平均１０・９得点をマークしている。ＰＧに