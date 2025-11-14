岩手銀行が後場急騰し、年初来高値を連日更新している。１４日午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。経常収益が３１９億８４００万円（前年同期比３４．７％増）、最終利益が４３億５８００万円（同３９．５％増）だった。同時に株主還元方針の変更を開示しており、今後は累進的配当を導入し、配当性向は４０％以上（変更前は３０％を目安）とする。年間配当予想は中間・期末各６７