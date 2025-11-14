ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2025年11月14日から20日までの期間は、「冬本番突入号」。トップス、ボトムス、アウターまで、素材や機能にこだわった防寒ウェアがお得になっています。冷えから守る高機能ウェアがたっぷり！●ヒートテックボアスウェットパンツ（期間限定価格2990円）吸湿発熱と保温の機能を持つヒートテックに、ふわふわのボア素材を掛け合わせたスウェットパンツ。履いた瞬間から暖か