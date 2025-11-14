西日本鉄道は急伸。９月下旬以来、およそ１カ月半ぶりに年初来高値を更新した。１３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を４７００億円から４７６５億円（前期比７．４％増）へ、純利益を２１２億円から２５０億円（同２０．１％増）へ上方修正すると発表した。新規連結効果や不動産業における住宅事業での粗利増加、投資有価証券売却益の増加などが寄与する見通し。配当予想も４０円から５０円（前期４０円）