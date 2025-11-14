俳優の眞栄田郷敦（25）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人気芸人について語った。「ハライチ」岩井勇気が「遠い親戚が“まえだごう丼”を経営してるっぽい」と、ボケを交えつつ眞栄田のイメージを挙げると、ともにゲスト出演していた俳優・舘ひろしがなぜか丸の札で回答。面白いからという理由だったが、岩井の相方・澤部佑は「舘さんはないですか？親戚が名前を使って商売を始める