ヤクルト本社が下げ幅を拡大している。午後２時２０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４９５０億円から４８９５億円（前期比２．０％減）へ、営業利益を５３５億円から４８５億円（同１２．４％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 国内市場において、物価高の長期化に伴う節約志向の高まりにより、乳製品の販売実績が計画を下回る見通しであることに加えて、米国でも関税政策の影響などによる