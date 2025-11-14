メニコンが後場大幅高している。午後２時ごろに発表した９月中間期連結決算は、売上高６１４億８０００万円（前年同期比１．５％増）、営業利益５１億６８００万円（同５．８％減）、純利益３１億５３００万円（同１２．９％減）となったものの、７～９月期では営業利益が同１４．３％増と２ケタ増となっており、直近四半期の業績好転を好感した買いが入っている。 増産や国内での新製品導入による供給量増加が起因し