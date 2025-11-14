ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙは大幅続落している。１３日の取引終了後に発表した２５年９月期の連結決算は売上高が２１７億７１００万円（前の期比２８．９％増）、最終利益が２６億８３００万円（同２８．８％増）だった。直近の７～９月は売上高が６３億８３００万円（前年同期比３９．０％増）、最終損益が２０００万円の赤字（前年同期は３億９６００万円の黒字）との計算になる。今期は過去最高業績の連続更新を