14日朝、八峰町の八峰中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、14日午前7時10分ごろ、八峰町峰浜田中字上台の町道をクマ1頭が横断するのを、警戒中の警察官が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。近くの民家までは約70メートル、八峰中学校までは約200メートルで、警察が注意を呼びかけています。