Bリーグは11月14日、「第1回B.LEAGUEドラフト」の志望届提出選手リストを更新し、11人目の志望表明選手として新井楽人が公示された。 新井は2004年3月11日生まれの21歳で、沼津中央高校から日本大学に進学。同大バスケットボール部のサイト上では、190センチ80キロのスモールフォワードと紹介されている。今シーズンの関東大学バスケットボール連盟1部リーグ戦では全22試合に出