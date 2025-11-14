第一生命ホールディングスがプラスに転じている。午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３４７０億円から４０００億円（前期比６．９％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２４円から２７円へ引き上げたことが好感されている。 第一生命保険において、株価上昇等に伴う有価証券売却益の増加を見込むことなどが要因という。なお、年間配当予想は５１円（前期実質３４円２５銭）と