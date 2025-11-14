（台北中央社）農業部（農業省）は13日、アフリカ豚熱（ASF）の流入を防ぐため、豚肉を含む小包を輸入した場合、輸入者（受取人）に対して一律で過料を科す措置を6日付で施行したと発表した。「故意」か「過失」かにかかわらず、初回は20万台湾元（約99万円）、2度目以降には100万元（約495万円）を科す。豚肉を含む小包への罰則は2022年から設けられていたが、理由を問わず一律で過料を科すことで、水際対策を強化する。陳駿季（