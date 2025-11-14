米Amazonは11月14日、これまで展開してきた宇宙事業「Project Kuiper」を、「Amazon Leo」に改称すると明らかにした。現在も地球低軌道衛星コンステレーションの構築に向けて活動しており、十分なカバレッジを実現できた段階でサービスを展開していくと述べている。Amazonの宇宙事業「Project Kuiper」がAmazon Leoに改称。150基以上の衛星を軌道上で運用中Amazonは約7年前から「Project Kuiper」として実験的な宇宙事業に乗り出し