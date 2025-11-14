ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、きょう14日(22:00〜)に配信される。『ダマってられない女たち season2』場面カット○武尊と川口葵の新婚生活にテレビ初密着番組では、今年7月に結婚を発表したK-1史上初の3階級制覇王者・武尊と、タレント・川口葵の新婚生活にテレビ初密着。川口が作る愛情のこもった手料理に武尊が「美味い!」と満面の笑みを見せると、川口も「良かった〜」と安堵の表情