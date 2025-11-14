【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー40周年イヤー真っ最中の久保田利伸が、『第76回NHK紅白歌合戦』に出場することが決定した。 ■全国ツアー開催中のビッグニュース！ 『紅白』への出場は、1990年以来35年ぶり2回目となる。 2025年はべストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』のリリースに加え、アニメ、CM、ニュース番組など多くのタイアップで賑わいを見せている