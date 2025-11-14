EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット 11月21日（金）発売のミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」について、キヤノンがWebサイトで供給状況を告知している。通常よりも納期に時間がかかる場合があるという。 対象となっているのは、EOS R6 Mark IIIの「RF24-105 L IS USM レンズキット」および「RF24-105 IS STM レンズキット」。多くの注文があったため、納期の遅れが発生している。 また、EOS R6 M