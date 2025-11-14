ヴァル研究所は11月13日に、同社の提供している「駅すぱあとアプリ」（iOS／Android版）において、「ドコモ・バイクシェア」「HELLO CYCLING」「LUUP」のポート情報表示機能の提供を開始した。●自宅から目的地までの選択肢を増やす今回、提供が開始されたポート情報の表示機能では、経路検索結果の詳細画面において、発着地の周辺にある電動自転車や電動キックボードをはじめとするマイクロモビリティのシェアサービス（ドコ