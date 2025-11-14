マルシェ [東証Ｓ] が11月14日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は800万円の赤字(前年同期は1300万円の赤字)に赤字幅が縮小したが､従来の700万円の黒字予想から一転赤字で着地。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比57.8％増の7100万円に拡大する計算になる。 同時に、従来未定としていた上期配当