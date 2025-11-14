中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、中国の有人宇宙船「神舟20号」のクルーは11月14日に「神舟21号」宇宙船に乗って東風着陸場に帰還する予定です。現在、神舟20号の宇宙飛行士である陳冬氏、陳中瑞氏、王傑氏の状態は良好で、着陸場と各関連システムでは飛行士の帰還を迎えるための準備が進められています。計画によると、その後適切なタイミングを待って「神舟22号」宇宙船を打ち上げる予定です。なお、神舟20号は当初