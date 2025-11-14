現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロインの夫のモデルでもある、明治期の作家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン、１８５０〜１９０４年）がわらべ歌や妖怪名などをメモした直筆ノート２冊が、東京古書会館（東京・神保町）で１６、１７日に開かれる古典籍のオークションに出品される。好奇心旺盛でこまめに記録したことがわかる貴重な資料だ。ノートはいずれも縦約１３センチ、横約１０センチの紙約１００枚が