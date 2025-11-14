１１日に一般男性との結婚を発表した、女性３人組テクノポップユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」の?あ〜ちゃん?こと西脇綾香（３６）が１４日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能で２年ぶり１７回目の出場が決まった大みそか恒例の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」への心境をつづった。同ユニットは２００８年に初出場し、１３年まで１６年連続出場。今年９月に２０２６年から「コールドスリープ（活動休止）します」と発表