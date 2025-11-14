ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の舞台である「八分坂」のモデルになった『しぶや百軒店』。お隣の円山町も含めた風俗の歴史を風俗ジャーナリストの生駒明氏がたどる後編だ。’90年代の渋谷のフーゾクに関する事件百軒店は’80年代以降になると現在のような「風俗店やラブホテルなどが集まる色街」となっていく。’90年代から’00年代には、百軒店や円山町を含む道玄坂一帯は都内有数の風俗街となって