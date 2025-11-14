●ソフトバンクGがエヌビディア株を全売却ソフトバンクグループ（G）が11日の業績発表で、所有するエヌビディア株の全株式となる3210万株を、58億ドル（約9000億円）で売却したことを発表した。【こちらも】ソフトバンクG「過去最高益」の光と影AI投資加速と市場の冷静な評価翌12日の株式市場では、日経平均の上昇にもかかわらず、ソフトバンクG株が一時10%下げる場面もあった。エヌビディア株も、発表後に取引市場で一時約4