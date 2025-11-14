ロックバンド・UVERworldの結成25周年、デビュー20周年を記念したドキュメンタリーライブフィルム『UVERworld THE MOVIE： 25 to EPIPHANY』より、本予告映像＆本ビジュアルが解禁。さらに、メンバー（TAKUYA∞、彰、克哉、信人、真太郎、誠果）登壇の「前夜祭！舞台あいさつ」「公開記念舞台あいさつ」の開催も決定。公開期間中、声出しOKの応援上映（※一部劇場を除く）も決まった。【動画】魂の叫びのように声をあげるTAKUYA