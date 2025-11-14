岡山地方検察庁 器物損壊の疑いで逮捕された岡山市東消防署の消防士長を岡山地方検察庁は起訴猶予の不起訴処分としました。 消防士長は2025年5月、岡山市中区の国の施設の駐車場に落書きをしたとして10月に逮捕されました。当時、警察の調べに対して消防士長は「私はやっていません」と容疑を否認していました。