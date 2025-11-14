現在の人事が置かれている「環境」と「構造」について解説します（写真：mits／PIXTA）【図で見る】現代の「人事」が抱える2つの厳しい構造9割弱が人事部に不満がある――。昨年秋に実施された「日経ビジネスアンケート」ではこんな驚きの結果が出たそうですが、学生時代から一貫して人事や組織開発に携わってきた吉田洋介氏は、その背景には「人事」を取り巻く環境の大きな変化があると指摘します。つねに経営と現場の板挟みとな