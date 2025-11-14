カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１４日、柄本時生とさとうほなみの結婚について報じた。さとうは、ほな・いこか名義で「ゲスの極み乙女」のドラマーとしても活躍。コメンテーターの小籔千豊は自身が主催する音楽イベント「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ」に、同バンドに出演してもらったこともあり、「この方は本当にきれいですけど、ドラムめちゃくちゃうまいです。めっちゃかっこいいです」と