キユーピーは「キユーピー マヨネーズ」の100周年企画として、郄宮満社長による店頭での推奨販売を実施した。郄宮社長は10月19日、横浜市青葉区の三和 子供の国店の店頭に立ち、「キユーピー マヨネーズ」や「ヴェルデ」「アヲハタ 55ジャム」といったグループ商品を使ったアレンジ手法“まぜマヨ”を買い物客に提案。店頭に立つのは15年ぶりという郄宮社長は「お客様と商品を結びつける要素の1つが現場。主役