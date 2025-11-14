お笑いタレントの狩野英孝が１４日、ファンに謝罪した。狩野はＸ（旧ツイッター）で「【ファンの皆様へ】２０２５年、今年は紅白歌合戦に出場する事が出来ませんでした。応援して頂いてるファンの皆様本当に申し訳ありませんでした」とつづった。ＮＨＫはこの日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表したが、狩野の名前はなかった。「原因としては、この１年間自分が奏でる音を信じて努力し