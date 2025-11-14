１２日、黒竜江省大慶市で撮影したオーロラ。（パノラマ写真、大慶＝新華社配信／劉崴）【新華社ハルビン11月14日】中国最北に位置する黒竜江省の複数地域で12日夜から13日早朝にかけて、磁気嵐の影響によりオーロラが現れた。（記者/何山）１２日、黒竜江省大慶市で撮影したオーロラ。（大慶＝新華社配信／劉崴）１２日、黒竜江省チチハル市を流れる嫩江（どんこう）のほとりで撮影したオーロラ。（スタック合成写