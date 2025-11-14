楽天が１４日、仙台市内で行われていた秋季練習を打ち上げた。最終クールは野手と投手に分かれて練習を行うなど、効率的に鍛錬の秋に励んだ。手締め役を担った黒川は「今シーズンは悔しい結果に終わってしまい、この悔しい気持ちを持ち続け、来シーズンは必ず優勝しましょう」と宣言した。またドラフト１位で入団した宗山も充実の秋を終え、「シーズンの課題というか、基礎を中心に練習できたいい期間だった。体作りのところ