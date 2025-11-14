14日午前、仙北市の西明寺中学校のすぐ近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、14日午前10時10分ごろ、仙北市西木町上荒井字上橋元の水路をクマ1頭が歩いているのを、西明寺中学校の職員が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約50センチです。校舎までは約30メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。