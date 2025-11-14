◇大相撲九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）東幕下２２枚目・矢後（押尾川）が、西２３枚目・日向龍（武蔵川）を寄り切った。勝因は立ち合いがしっかり当たれたことだった。すぐに左を入れて、腕（かいな）を返して、右を抱えて一気に出た。３番相撲で初白星を挙げた。支度部屋の前では師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）が「この立ち合いだよ。しっかり当たれば自分の形になれるし、いい流れになる。最初の２番はなん