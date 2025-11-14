在阪中四国県事務所協議会では１４日、中四国エリアの認知度・関心度向上及び誘客促進を目指し、２２日、２３日の２日間、大阪市都島区の「ベルファ都島ショッピングセンター」で、「〜次どこいく？楽しい美味しい中四国！〜中四国９県観光物産展」の開催を発表した。会場では、観光ＰＲイベントをはじめ、よさこい鳴子踊りの伝統芸能披露や、各県による名産品・特産品の販売を行い、中四国エリアの魅力を発信する。全体イベン